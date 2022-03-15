Yaşar, sağlık personeliyle birlikte pasta kesti

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan doktorların, hemşirelerin ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne giderek sağlık personelinin bayramını kutlayan Başkan Yaşar, hekimler ve sağlık personeliyle birlikte pasta kesti.

Grevin gölgesinde Tıp Bayramı

Ülke genelinde grevlerin gölgesinde kutlanan Tıp Bayramı’nda iş bırakan belediye sağlıkçılarına moral veren Yaşar, “Üzüntü içinde olduğunuzu biliyorum. İktidar cephesinden yapılan talihsiz konuşmalar sizler kadar bizleri de üzdü. Bu ülke hepimizin. Tüm meslek gruplarının elbette talepleri olabilir. Talepler değerlendirilir, yapılabilecekler yapılır, yapılamayanların gerekçeleri açıklanır. Siyasetin dili maalesef yanlış. Ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu kriz ne tarladaki çiftçinin, ne sanayideki sanayicinin, ne işçinin ne de vatandaşın suçu. Sizler de maddi manevi emeğinin karşılığını alamayan bir meslek grubusunuz. Ancak ne olursa olsun moralinizi bozmayın. Bugünleri birlikte aşacağız. Sizden isteğim bu kırgınlıkla vatandaşlarımızı üzmeyin. Onlar da bizler de sizin yanınızdayız. Sizlerin aracılığı ile tüm hekimlerimizin ve sağlık personelimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.