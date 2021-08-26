Yaşar Kemal’in adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, Or-an semtindeki Nazım Hikmet Sanat Merkezi’nin adını Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Merkezi olarak değiştirdi.

Çankaya Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Or-An semtinde yer alan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin adını değiştirdi. Ankara’da birden fazla Nazım Hikmet Kültür Merkezi bulunması nedeniyle yaşanan karışıklığa son vermek isteyen Çankaya Belediye Meclisi, oy birliği ile kültür merkezinin adının Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Merkezi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı. Usta şair Nazım Hikmet’in adı ise Çankaya Belediyesinin Öveçler’de yapımına devam eden yeni Çankaya Evi’ne verildi.

Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal isimlerinin ülke tarihinde çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İnsanların hayatlarına dokunacak yatırımlarımıza, ülkeye hizmet etmiş değerlerimizin adını vermekten büyük onur duyuyoruz. Kalemleriyle ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel alanlarına yön vermiş iki usta edebiyatçıyı ilçemizde bulunan kültür merkezi ve Çankaya Evi’nde yaşatıyor olmanın gururunu taşıyoruz” diye konuştu.

Tam 11 farklı atölye, 300 kişilik çok amaçlı salon

Büyük yazar Yaşar Kemal’in adını taşıyan kültür ve sanat merkezi, kaligrafi, karikatür, cam, illüstrasyon, modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara hizmet veriyor. 7 katlı binanda çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların da yer aldığı merkezde drama, sanat tarihi, üretim süreçleri ve çocuk yogası atölyeleri de yer alıyor. Merkezde ayrıca 400 kişilik konser salonu, alt ve üst fuayesi ile birlikte iki özel kat yer alıyor.