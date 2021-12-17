Yarım Elma Hayır Çarşısı’ndan bin 600 öğrenciye yardım

Sincan Belediyesi, hem ihtiyaç sahibi ailelerin hem de öğrencilerin Yarım Elma Hayır Çarşısı ile yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Hayır Çarşısı aracılığıyla bin 200 öğrenciye bayramlık, okul kıyafeti yardımı, 400 öğrenciye de kırtasiye ve okul çantası seti verildi.

Sincan Belediyesi, bir yandan sosyal destek kartı ile vatandaşlara maddi destekte bulunurken, bir yandan da Yarım Elma Hayır Çarşısı ile binlerce ihtiyaç sahibine gıda, giysi, temizlik ürünleri, yakacak gibi yüzlerce çeşit ürünle yardım ulaştırıyor. Özellikle bayramlarda ve okul döneminde çocuklara kıyafet, kırtasiye yardımı yapabilmek maksadıyla kurulan Hayır Çarşısı, bugüne kadar bin 200 öğrencinin kıyafet ve bayramlık ihtiyacını karşılarken, 400 öğrencinin de kırtasiye ve okul çantası ihtiyacını giderdi.

Sincan Belediyesi tarafından gelir durumunun muhtaçlık sınırı altında olduğu tespit edilen vatandaşlara yapılan gıda kolisi dağıtımları da yine Yarım Elma Hayır Çarşı üzerinden yapılıyor. Yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile bizzat başvuru yapmaları ya da e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekiyor.