Yaralı köpeğe sevgi dolu bakım

Sahipsiz sokak köpeklerine kucak açan Altındağ Belediyesi, bir sokak köpeğinin daha hayatını kurtardı. Kavaklı Mahallesi’nden alınan yaralı köpek, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nde tedavi altına alındı.

Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Kavaklı Mahallesi’nde yaralı olarak bulunan sokak köpeğine Altındağ Belediyesi sahip çıktı. Altındağ’da sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yaralı köpek dostumuz emin ellerde" dedi.

Yaralı sokak köpeğinin durumu hakkında bilgi veren Başkan Balcı, "Köpek bulunduğunda çok ciddi biçimde yaralanmış vaziyetteydi. Ekiplerimiz gelen ihbar üzerine hemen harekete geçerek köpeği bulunduğu yerden aldılar. Çok iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. Veteriner hekimimiz hemen gerekeni yaptı. Köpek dostumuz şu anda tedavi altında. Antibiyotik tedavisi sürüyor ve yaralarına pansuman yapılıyor. Hayvan barınağımızda istirahat ediyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra kısırlaştırılacak ve tekrar yaşam alanına bırakılacak. Şu anda gözetimimiz altında, durumu çok iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.