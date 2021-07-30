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Yaralı ebabil yeniden özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan ebabili tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ebabil, yeniden özgürce uçması için gökyüzüne salındı.

ANKARA 30.07.2021, 08:59
Yaralı ebabil yeniden özgürce uçabilecek
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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan ebabili tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ebabil, yeniden özgürce uçması için gökyüzüne salındı.

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken Kahramankazan Belediyesi, doğada yaralı halde bulunan ebabili yaşama döndürdü. Yaralı ebabil Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada veterinerler tarafından tedavi edilen ebabil, tedavisinin ardından bir süre daha gözlem altında tutuldu. Ebabil daha sonra gökyüzüne salındı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşamı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Can dostlarımız bize emanet. Ekiplerimiz ebabile gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar göklerde özgürce uçacak olması bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.
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