Yamaçevler Projesi Yenimahalle Belediyesi’ne ödül getirdi

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin son gecekondu bölgesi için hayata geçirdiği Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, En İyi Sosyal Dönüşüm Projesi ödülüne layık görüldü.

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede son gecekondu bölgesi Yamaçevler için hayata geçirdiği Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ödül getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) işbirliği ile düzenlenen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde proje, ‘En İyi Sosyal Dönüşüm Projesi’ ödülüne layık görüldü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu yıl "Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler" ana temasıyla İstanbul’da gerçekleşen kongrede ödülü Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel’in elinden aldı. Yaşar, “Yamaçevler Yenimahalle’de kalan son gecekondu bölgesi, orayı da modern ve hemşerilerimize yakışır bir hale getirdiğimizde Yenimahalle çarpık kentleşmeyi tarihe gömmüş bir ilçe olacak” dedi.

Yaşar, şöyle devam etti:

“2009 tarihinde göreve geldiğimizde Yenimahalle’de 25 bin gecekondu bulunuyordu. Mehmet Akif Ersoy, Macunköy ve Pamuklar mahallelerimizde yaptığımız kentsel dönüşümlerle ilçemizde çarpık kentleşmeye son vermek için aralıksız çalıştık. Yamaçevler Projemiz bölgemizdeki son gecekondu bölgesi. Burada da gecekondu yıkımlarını yaptık, yaklaşık 110 tane gecekondumuz kaldı. Dönüşümü o bölgede yıllarca oturmuş, çamurunu toprağını, altyapı sorunlarını yaşamış hemşerilerimizi üzmeden, mağdur etmeden, onların yıllarca oturdukları mahallelerine terk etmelerine neden olmadan yapmak istediğimiz için insan odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttük. Yamaçevler’de oturan hemşerilerimizin talebi üzerine kendi dönüşümlerini müteahhitler üzerinden yapmalarını sağlamak üzere çalışma yaptık. Müteahhitlerin ilgisini çekmek amacıyla altyapı ve üst yapı çalışmalarını başlattık.”

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Yaşar, “Tek amacım Yenimahalle’de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Şimdi dağıttığımız tapularla bu bölgede tapusuz gecekondumuz kalmayacak. Bölgeyi müteahhitlere hazır hale getirmek için altyapı ve yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2016 tarihinde bu bölgede yaşanan ve işin uzamasına neden olan bürokratik engellerin kaldırılması amacıyla Beştepe’ye giderek Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim ve bu konuda destek istedim. Sorunlar çözüldü ancak bu sefer de inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle müteahhitlerin bölgeye girmesi yavaşladı. Ancak biz tüm hazırlıklarımızı bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Amacının gecekonduyu tarihe gömmek olduğunu belirten Yaşar, “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Yenimahalle’nin geleceği için büyük önem taşıyor. Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmeden modern, yaşanılabilir ve sosyal bir semt oluşturmak. Bölgede yaşayanlar ile gerekli görüşmeleri yaptık ve sürekli irtibat halindeyiz. Yenimahalle’mizde başka gecekondu bölgesi kalmadı. Bu alanda altyapı çalışmalarını da kısa zamanda tamamladığımızda, bölge müteahhitlerinden de olumlu dönüşler alacağımızı düşünüyorum” dedi.