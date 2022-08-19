Veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasası çerçevesinde değerlendirilmek istiyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlere saldırıların devam ettiğini belirterek, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı statüsünde görülmesi ve sağlıkta şiddet yasası çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlere yönelik şiddetle mücadele konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Veteriner hekimlerin çalıştıkları ortamda sürekli olarak şiddet gördüğünü ve bunun artık önüne geçilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, “Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim meslektaşımızın da yer aldığı denetim ekibi tarafından bir kasap denetlenirken bıçaklı saldırıya uğramaları, insan hayatına kasteden son derece üzücü fiili şiddetin son örneğidir. Bugüne kadar benzer olayların yüzlercesi yaşandı ve maalesef 25 Nisan 2022 tarihinde Yozgat Sorgun’da Veteriner Hekim Volkan Lale mezbahada bıçaklanarak katledildi. Her defasında son olmasını umut etsek de mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik gerçekleşen fiili saldırıların devam ettiğini üzülerek gözlemliyoruz” dedi.

Veteriner hekimlerin sağlık çalışanı statüsünde görülmesi ve dolayısıyla sağlıkta şiddet yasası çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, “Halkın sağlıklı gıda tüketmesi, dolayısıyla insan sağlığının korunması için 24 saat esaslı görev yapan meslektaşlarımızın sağlık çalışanı dahi kabul edilmemesinin, sağlıkta şiddet yasası içerisine alınmamasının sonuçlarını görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Yasaların mesleğimize tanımladığı yükümlülükleri layıkıyla yerine getirebilmemizin önemli bir basamağının sağlık çalışanı sayılmak ve sağlıkta şiddet yasası çerçevesine alınmak olduğunu her platformda dile getirdik. Bunun kişisel bir talep değil, mesleki bir zorunluluktan kaynaklandığını karar alma makamında bulunanların artık anlaması için daha ne kadar şiddete maruz kalmamız gerektiğini sormak istiyoruz. Veteriner hekim meslektaşımıza ve arkadaşlarına geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, acil önlemlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, medyanın bu konularda daha hassas olması gerektiğini, bu konuları magazinleştirilmemesi gerektiğini belirterek, “Medyanın görevi her konuda doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmaktır. Ancak bir kısım medyanın bu çirkin saldırıyı farklı bir şekilde ve gerçeklerle bağdaşmayan şekilde adeta bir magazin haberi şeklinde yayınlaması da üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Bu tür sansasyonel haber peşinde koşan medya kuruluşlarına sorumluluklarını hatırlatmak isteriz” açıklamasında bulundu.