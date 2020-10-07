“Verimli ders çalışma ve motivasyon” seminerleri e-kültür platformunda
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ AŞAMA 12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR. İLKOKUL 1, 2, 3, 4 VE ORTAOKUL 8’İNCİ SINIFLARIN YANI SIRA LİSE 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ DE OKULA GİDECEK. BİR YANDAN DA ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK. SİNCAN BELEDİYESİ BU SÜREÇTE DE ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR. HER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKULLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDUĞU “VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE MOTİVASYON” EĞİTİMLERİNİ ŞİMDİ DİJİTAL PLATFORMA TAŞIDI.
Yüz yüze eğitimde ikinci aşama 12 Ekim Pazartesi günü başlıyor. İlkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 8’inci sınıfların yanı sıra lise 12’nci sınıf öğrencileri de okula gidecek. Bir yandan da öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Sincan Belediyesi bu süreçte de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Her eğitim-öğretim yılında okullarda öğrencilerle buluşturduğu “Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon” eğitimlerini şimdi dijital platforma taşıdı.
Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunarak tüm etkinliklerini dijital ortama taşımıştı. Eğitimden seminerlere, tiyatro etkinliklerinden sohbetlere kadar birçok etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanmaya devam ediyor.
Sincan Belediyesi yayınlarına bir yenisini daha ekledi. “Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon” eğitimini öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyenlerle internet üzerinden buluşturuyor. Eğitim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan tarafından verilen eğitimleri “ekultur.sincan.bel.tr” adresinden girerek 7/ 24 izleyebilirsiniz.
Eğitimde; verimli ders çalışma yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerin sınav kaygılarını nasıl atlatabilecekleri hakkında bilgiler veriliyor. “Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.” diyerek sözlerine başlayan Ertan, etkili çalışma için zamanın programlı ve verimli kullanılması gerektiğine, hayatta başarı için ise hedef belirlemenin önemine dikkat çekiyor.
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2