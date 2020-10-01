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Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor

YAPILAN YATIRIMLAR SAYESİNDE HIZLI VE PLANLI OLARAK GELİŞEN MAMAK’TA İSTİHDAM ORANININ VE NÜFUSUN ARTMASI BERABERİNDE YENİ İNŞAATLARI VE KONUTLARI GETİRİYOR. ŞEHİRLEŞME VE YAPILAŞMA KONUSUNDA CİDDİ ADIMLAR ATAN BELEDİYE, İSKÂN İŞLEMİ KONUSUNDA DA BAŞARI GÖSTEREREK 1,5 YILDA 818 YAPIYA İSKÂN VERDİ.

ANKARA 01.10.2020, 10:53
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Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor

Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta istihdam oranının ve nüfusun artması beraberinde yeni inşaatları ve konutları getiriyor. Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan belediye, iskân işlemi konusunda da başarı göstererek 1,5 yılda 818 yapıya iskân verdi.

Yapılan yatırımlar sayesinde ilçede faaliyet gösteren müteahhit sayısının hızla artmasının yanında inşaat sektöründe de hareketli bir sezonun yaşandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kaliteli, markalı konut yapımının bölgede artış göstermesi, alt yapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle bölgenin ciddi bir yükselişte olduğunu kaydetti. Kanun ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yapıların hızla yükseldiğini belirten Köse, vatandaşların dosyasının raflarda kalmayarak en kısa sürede çözüm üretilerek sonuca kavuşturulduğunu söyledi.

1,5 yılda 223 adet yapı ruhsatı

Donanımlı teknik personelden oluşan yapı denetim ekibiyle yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış projelerin eksiksiz hayata geçmesi için yoğun çalışma gerçekleştiren Mamak Belediyesi, 2019 yılında 125, 2020 yılının Ocak ayından bu yana 98 adet yapı ruhsatını yapı sahiplerine teslim ederek, masasında deyim yerindeyse dosya bırakmadı.

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