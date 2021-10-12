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Vali Şahin, Ankara’nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Başkent oluşunun 98’inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

ANKARA 12.10.2021, 14:00
Vali Şahin, Ankara’nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Başkent oluşunun 98’inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Vasip Şahin, yayınlamış olduğu kutlama mesajında, “Millî Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği fiilî başkentlik vasfını ve sorumluluğunu büyük bir onurla taşıyan Ankara’nın, resmen başkent ilan edilişinin 98. yıl dönümünü idrak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ankara’nın başkent oluşu, Samsun’dan başlatılan direniş sürecinin bir parçasıdır” diyen Vali Şahin, “Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Millî Mücadele’nin karargâhı yapmış; milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923’te yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi olma onur ve övüncünü taşıyan Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar Ankara’nın imarına hizmet etmiş devlet adamlarımızı minnet, rahmet, şükranla anıyorum” açıklamasında bulundu.

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