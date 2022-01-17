UYUM’un gençleri ‘Kader Hijyeni Öğreniyor’ oyununu izledi

UYUM öğrencileri Gazi Üniversitesi öğrencileri tarafından sahneye konulan ‘Kader Hijyeni Öğreniyor’ oyununu izledi. Oyun sonrası mutluluklarını dile getiren öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

Doç. Dr. Selcen Babaoğlu Aydaş’ın danışmanlığında gerçekleşen, Gazi Üniversitesi Yaşlı Bakım Programı öğrencileri İrem Demir, Kader Çıtak, Medine Yağmur, Dilek Özgüler, Elif Su Demirci, Sahra Dila Demirci tarafından sahneye konulan “Kader Hijyeni Öğreniyor” isimli çocuk tiyatro oyununu UYUM öğrencileri tarafından büyük beğeni topladı. Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleşen oyunu izleyen öğrenciler, Sağlık Hizmetleri konusunda uzman üniversiteli gençlerden hijyen konusunu öğrenmiş oldu. Sahnede hep birlikte şarkılar söyleyen UYUM öğrencileri daha sonra eğlenceli bir gün geçirdi.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından engelli bireylerin sosyal hayatta aktif olmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla hayata geçirilen UYUM, birçok başarılı projeye imza atmaya devam ediyor. Kendi ürettikleri projelerin yanı sıra keyifli organizasyonlara da katılan öğrenciler keyifli bir gün geçirirken aynı zamanda da sosyalleşiyor.