Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, bir yılda 250 bin kişiyi ağırladı.

Yaz aylarında ortalama 30 bin kişinin ziyaret ettiği Üreğil Millet Bahçesi, 7’den 70’e her yaş gurubuna hitap ediyor. Piknik alanlarının yanı sıra göletleriyle eşsiz bir manzara sunarken, çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında eğleniyor.

Yeşil belediyecilik kapsamında bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “En önemli başarımızda tarım arazilerimizde üretime destek vererek tarıma yeni bir farkındalığın oluşturulmasıydı. Nitekim sağlıklı gıda üretimi alanında faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bunların yanı sıra ilçe genelinde her geçen gün yeşil alan miktarımızı artırıyoruz. Hemşerilerimize, doğa ile buluşabilecekleri yeni alanlar üretmeye devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızın en gözdesi ise Üreğil Millet Bahçemiz. Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adresimiz hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemiz Başkent’te mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir lokasyon haline geldi” dedi.