Ünlü sanatçı Eypio Başkent Millet Bahçesi’nde sahne aldı

Ünlü sanatçı Eypio, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Türkiye Çevre Haftası” kapsamında düzenlediği konserde Başkent Millet Bahçesi’nde sahne aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Türkiye Çevre Haftası” dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Eypio Ankara’da sahne aldı. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşen konserde Eypio sevilen parçalarını seslendirdi. Müzik dolu bir gece yaşayan Ankaralılar konserde çok eğlediklerini dile getirirken bu tür konserlerin devam etmesi temennisinde bulundu.