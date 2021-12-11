Üniversiteli kartingciler pistte buluştu

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden sporcuların katıldığı Üniversitelerarası Karting Turnuvası’na (ÜNİKART) ev sahipliği yaptı. Takım ve sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan turnuva izleyenlerin nefeslerini kesti.

2018’den bu yana gerçekleştirilen ÜNİKART bu yıl da Kahramankazan’da gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu iş birliği ile ilçedeki go-kart pistinde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen sporcular yarıştı. İki etap halinde düzenlenen yarışlarda takım ve sporcular kıyasıya rekabet etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren üniversiteli sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ÜNİKART’ın ilkini 2018’de ilçelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, pandemi sürecinin ardından yeniden bu anlamlı turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda çok sayıda organizasyona destek verdiklerinin altını çizen Oğuz, ÜNİKART’ın da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Lise sondan bu yana motor sporları ile uğraştığını aktaran Atılım Üniversitesi karting takımı pilotu Emirhan Topçu, “Buradaki pistte çok fazla antrenman yaptım. Yarışta tur bindireceğim araç bir tur boyunca önümü kapattı, onun dışında da herhangi bir aksilikle karşılaşmadım” diye konuştu.

Birinci olmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getiren Topçu, daha yarışın başında olduklarını ve önlerinde iki ayak yarışında olduğunu belirterek motivasyonlarını bozmadan devam edeceklerini ifade etti.

"Son yaptığımız yarışta sayımız daha fazlaydı"

Organizasyonda, 5 üniversite takımının yarışa katıldığını belirten ODTÜ Karting takımı başkanı Mevlüt Yavuz, “Pandemi nedeniyle maalesef sayımızı artıramadık. Son yaptığımız yarışta sayımız daha fazlaydı ama bu yıl şampiyonamızı devam ettireceğiz. İkinci dönem de ikinci ayağı gerçekleştirerek şampiyonu belirleyeceğiz. Organizasyonun koordinesini ODTÜ Motor Sporları ve Trafik Topluluğu gerçekleştiriyor. İlk başta dostluk kupası ile üniversiteler arası kaynaşma etkinliği olarak gerçekleştirdik. Daha sonrasında etkinliğe ilgi artınca resmileştirerek Üniversite Sporları Federasyonu’na başvuruda bulunduk. Etkinliği, 2018 yılından bu yana Kahramankazan Belediyesi’nin yardımı ile düzenliyoruz” şeklinde konuştu.