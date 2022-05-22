Üniversite öğrencileri için bowling turnuvası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençleri bir araya getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Gençlik Haftası’ nedeniyle gençleri bir araya getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, kent genelinde farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlediği ‘Bowling Turnuvası’nda buluşturdu.

Başkentli öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz’ın da katıldığı turnuvaya, Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yoğun katılım sağladı.

Gençlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “3’erli 14 takımın katıldığı bir bowling turnuvası düzenledik. Bu münasebetle bir araya gelmekten mutluluk duyduğumuz tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.

Gençlerin turnuvaya katılımının yoğun olduğunu söyleyen Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz da, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 19 Mayıs Bayramı için dolu dolu etkinlikler düzenliyoruz. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi ile düzenlenen bowling turnuvasına eşlik etmek istedik, gençlere başarılar diliyoruz’’ diye konuştu.

Bowling Turnuvasında birinci olan takımın kupasını Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, ikinci olan takımın kupasını Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, üçüncü olan takımın kupasını ise Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi idarecisi Selma Koç Ünal verdi.