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Umutlu Yaşam Merkezi, 2 bin engelli vatandaşa umut oldu

Ankara Gölbaşı’nda 2020 yılında kurulan Umutlu Yaşam Merkezi içerisinde bulundan atölyeler, bahçeler, spor salonları, oyun alanları, evcil hayvan bahçesi ile Gölbaşında yaşayan 2 bin engelli vatandaşa hizmet veriyor.

ANKARA 25.12.2021, 12:09
Umutlu Yaşam Merkezi, 2 bin engelli vatandaşa umut oldu

Ankara Gölbaşı’nda 2020 yılında kurulan Umutlu Yaşam Merkezi içerisinde bulundan atölyeler, bahçeler, spor salonları, oyun alanları, evcil hayvan bahçesi ile Gölbaşında yaşayan 2 bin engelli vatandaşa hizmet veriyor.

Engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği; park ve spor aletlerinin yanı sıra enerjilerini atabilecekleri ekili bahçeler ve oyun alanları ile hayvanlar eşliğinde keyifli vakit geçirme imkânı buldukları UYUM, hem aileler hem de çocukları için Gölbaşı’nın en önemli merkezlerinden biri oldu.

Alandaki 160 m2’lik binada içerisinde bulunan 5 atölye, 1 bekleme salonu ve idari bürodan oluşan ve her alanı kamera sistemiyle izlenilebilen UYUM; bilgisayar ve bilişim atölyesi, halk oyunları ve ritim, sinevizyon, seramik, yiyecek, içecek ve el sanatları atölyeleri ile Gölbaşı’ndaki 2 bin engelliye hizmet veriyor.

“Akülü sandalyelerle umut olduk”

Eğitimler haricinde, engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile akülü tekerlekli sandalye, manüel tekerlekli sandalye ve hasta yatağı temini yapan Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi; belediyeye yazılı olarak talepte bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirleyerek manuel veya elektrikli tekerlekli sandalye ya da elektrikli yatak temini sağlıyor.

UYUM ile yakaladıkları başarıyı çok daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Umutlu yaşam uygulama merkezimiz faaliyete başladığından beri Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile 2021 yılında; 4 Akülü tekerlekli araç tahsisi,42 Manüel tekerlekli sandalye,10 adet elektrikli hastane yatağı 16 adet koltuk değneği ve 14 adet akü tahsisi sağladık. Günlük hayatta dışarı çıkmakta zorlanan engelli kardeşlerimize umut olduk. Aylık ortalama 30 hastane ve 20 resmî kurumlara olmak üzere 1000’e yakın engelli naklinin yanı sıra ihtiyaç sahibi engellilerimizin problemlerini yerinde çözmek amacı ile 500 ev ziyareti gerçekleştirdik. Aynı süreçte pandemi kurallarına uygun olarak merkezimizde kurs görmek ve yaşam becerileri kazandırmak üzere 100 engelli öğrencimizi misafir ettik” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerle hayatın içinde

Katıldıkları etkinlikler ve yaptıkları çalışmalarla hayatın her alanında faaliyet gösteren UYUM öğrencileri 2021 yılı boyunca birçok önemli anıya imza attı.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde UYUM öğrencilerinin hazırladığı “İşaret Dili İstiklal Marşı” ve “İstiklal Marşı Oratoryo” etkinliğinin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bağlı olunan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık çalışanlarına UYUM öğrencilerinin yaptığı süs kurabiye ve kokulu taş isimliklerini takdim edildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları sebebiyle Atatürk Sahil Parkı’nda “Seyit Onbaşı ve Kahraman Türk Kadınları Canlı Heykel” gösterisi canlandırıldı.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için otizmli çocuklara “El İzi Farkındalık” adlı çalışması yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrencilerin hazırladığı her yöreden potbori ve halk oyunları Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde sergilendi. 9 Mayıs Anneler Günü için UYUM öğrencileri yapmış oldukları epoksi kolyeleri annelerine hediye etti. 19 Mayıs’a özel olarak Atatürk Sahil Parkı yürüyüş yolunda 19 dakika,19 öğrenci ile engelli bayrak koşusu gerçekleştirildi.

15 Temmuz da Atatürk Sahil Parkı’nda “Şehit Yoklaması” adlı program gerçekleştiren UYUM öğrencileri,30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Hadise konseri öncesi öğrencilerimizin ritim, zeybek ve roman halk oyunları gösterileri gerçekleşti.13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu kutlamalarında UYUM korosu ve seğmen halk oyunları gösterisi yapılırken,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir ziyareti ile yaşandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde UYUM atölyeleri sergisini açılışında halk oyunları ve UYUM korosuyla sahne aldı.

UYUM öğrencilerinin her daim yanlarında olduklarını belirten Şimşek, “Engelli vatandaşlarımızın gösterdikleri gayret ve sergiledikleri çaba gerçekten takdire şayan. Onların bağımsız birer birey olabilmesi için verdiğimiz çaba her geçen gün biraz daha olgunlaşırken, ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mesut ediyor. Temennim o ki UYUM ile daha fazla engelli kardeşimize ulaşarak onlara umut verip, yanlarında olalım. Bu yolda bizlere destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve güvenlerini esirgemeyen Gölbaşılı ailelere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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