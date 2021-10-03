Ulus Posta Caddesi’ni yeniden canlandıracak proje hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, tarihi kent merkezi Posta Caddesi’ni yeniden canlandıracak proje için düğmeye bastı. Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde bir araya gelen bölge esnafı dahil tüm paydaşlar, “Posta Caddesi Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi"ne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Geçmişe ışık tutan tarihi mekanları ayağa kaldırmak için çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “Posta Caddesi Ortak Akılla Yeniden Canlanıyor” temasıyla gelecek nesillere Başkent tarihini taşımayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan proje için Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde bir araya gelen tüm paydaşlar, Posta Caddesi’nin yeniden canlandırılması için yapılacak ortak çalışmaları ve önerileri masaya yatırdı. ATO Duatepe salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Posta Caddesi’nin eski canlı günlerine geri dönmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’ne her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi. Baran, “Posta Caddesi’nin çok farklı izleri vardır bende. Ulus ve civarı Ankara ticaretinin merkeziydi. Kültür ve turizmin merkezi oldu. Tarihi ve kültürel eserlerin büyük bir bölümü Ulus’ta. 5-6 ay sürecek bir projeyle iş yerleriyle ilgili, sokaklarla ilgili, dış yüzeylerle ilgili ciddi çalışmalar olacak. Hem Büyükşehir Belediyemize hem de bu işleri tetikleyen ve hayata geçiren Kent Konseyine de teşekkür ediyorum. Bütün şehri Ankara’nın sesi yapma gayretindeler” dedi.

Posta Caddesi esnafının fikir ve önerilerine göre proje geliştirilecek

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ATO üyelerine ve toplantıya davet edilen bölge esnafına “Posta Caddesi Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi” hakkında sunum yaptı. Bu projenin Ankara için nitelikli ve yaşayan bir projeye dönüşmesini hedeflediklerini vurgulayan Ödemiş, tarihi dokuya zarar vermeden özenle hazırlanan projede bölge esnafının görüşlerini de dikkate alacaklarını belirterek, “Amacımız buraya yönelik hazırladığımız projelerde esnafımızın fikirlerini de alarak alternatif projeler geliştirmek. Gelecek önerileri bu projeye ekleyeceğiz. Ankara Kent Konseyi ve Ankara Ticaret Odası ile birlikte bu toplantıyı gerçekleştirerek hedefimiz bu projeyi ortak akılla Ankara için daha nitelikli ve yaşayan bir projeye dönüştürmek” dedi.