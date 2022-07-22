Ulus Meydanı ve 100. yıl Çarşısı’nın geleceğini belirleme anketine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini belirlemek amacıyla başlatılan anket için 20 binin üzerinde Başkentli oy kullandı.

ABB, Başkentin geleceğini ilgilendiren konular hakkında vatandaşların görüşlerini almayı sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), katılımcı demokrasi anlayışı doğrultusunda şimdi de Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini belirlemek için Başkent Mobil aracılığıyla anket çalışması başlattı. 5 Temmuz 2022 tarihinde ‘söz hakkı’ modülü üzerinden oylamaya açılan ve şu ana kadar 20 binin üzerinde başkentlinin oy kullandığı anket, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Başkent Mobil uygulamasında oy kullanma işlemi devam ediyor

Başkentin tüm paydaşlarının fikrini alarak ‘ortak akıl’ ilkesiyle kent yönetimini sürdüren ABB, Ankara’nın hafızası olarak bilenen ‘100. Yıl Çarşısı’ ve ‘Ulus Meydanı’nın geleceğini de bu yöntemle belirleyecek. Uzmanlardan oluşan bir grubun “yerinde kalmalı, korunarak işlevselleştirilmeli” görüşünde olması, bir diğer uzman grubunun ise “tarihi özelliği bulunmuyor, yıkılıp Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın merkezine yeni bir kentsel meydan kazandırılmalı” görüşünü savunması üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu iki görüşü anket çalışmasıyla Ankaralılara açtı. İki ana tema belirleyerek hazırlanan anket, Başkent Mobil içinde yer alan ‘söz hakkı’ modülü üzerinden yoğun ilgi görüyor.

Kararı Ankaralılar verecek

Başkentliler, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın taslak proje görsellerinin de paylaşıldığı ankette ‘100. Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini tercih ediyorum’ ve ‘Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum’ seçeneğini işaretleyebilecek. 100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı’nın ne şekilde değerlendirileceğine anket sonuçlarına göre Başkentliler karar verecek.