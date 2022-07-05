Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini Başkentliler belirleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini belirlemek için Başkent Mobil üzerinden bir anket çalışması başlattı.

Ortak akıl ilkesiyle yeni uygulamalar konusunda Başkentlilerin tercihine önem veren ve katılımcı demokrasi anlayışını Başkent’te yaygınlaştıran Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), anketler düzenleyerek vatandaşların görüşlerine de öncelik veriyor. Daha önce yeni otobüslerin renginden koltukların tasarımına kadar birçok konuda anket düzenleyerek Başkentlilerin görüşünü soran ABB’nin şimdi de şehrin tarihi merkezlerinden biri olan Ulus’taki 100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı’nın geleceği için ankete çıktığını ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

“Başkent Mobil’den oy kullanın, tarihimizi birlikte yaşatalım”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Meydan düzenlemesi ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini Ankaralılarla birlikte belirlemek istediklerini belirterek, “Ankara’mızın kıymetli hafıza mekânlarından Ulus Meydanı ile 100. Yıl Çarşısı’nın kaderini Ankaralılarla birlikte belirliyoruz. Kentimizin kadim birikimini gelecek nesillere aktarmak tek gayemiz. Gelin, Başkent Mobil’den oy kulanın, tarihimizi birlikte yaşatalım” dedi.

Başkent tarihine, kültürel değerlerine ve yapılarına sahip çıkan ABB, mülkiyetinde bulunan Ulus 100. Yıl Çarşısı ve çevresi ile ilgili ayrıca proje yarışmasına çıkarak geçtiğimiz günlerde yarışma sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Kent yönetiminde katılımcılık ilkesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı konusunda uzmanlardan oluşan bir grubun ’yerinde kalmalı, korunarak işlevselleştirilmeli’ görüşünde olması, bir diğer uzman grubun ise ’tarihi özelliği bulunmuyor, yıkılıp Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın merkezine yeni bir kentsel meydan kazandırılmalı’ görüşünü savunması üzerine harekete geçti.

Ankaralılar karar verecek

ABB, “Korunarak yeniden işlevlendirilmesi” ya da “Kentsel bir meydan” olması konusunda iki ana tema belirleyerek hazırladığı anketi Başkent Mobil içinde yer alan ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden Ankaralıların görüşüne açtı. Başkentliler, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın taslak proje görsellerinin de paylaşıldığı iki seçenekli anketi doldurarak oy kullanabilecek. Anket sonuçlarına göre 100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı’nın ne şekilde değerlendirileceğine oylarıyla Başkentliler karar verecek.