Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı anketi sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceği hakkında başlattığı anket sonuçlandı. Başkent Mobil aracılığıyla düzenlenen ankette 28 bin 765 kişi oy kullanırken, katılımcıların yüzde 69’u ‘Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum’ dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 Temmuz’da Ankara’nın hafızası olarak bilinen Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceği hakkında halktan fikir almak amacıyla Başkent Mobil’de yer alan ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden başlattığı anket sonuçlandı. Belediye uzmanlarından bir grubun “yerinde kalmalı, korunarak işlevselleştirilmeli” görüşünde olması, bir diğer uzman grubunun ise “tarihi özelliği bulunmuyor, yıkılıp Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın merkezine yeni bir kentsel meydan kazandırılmalı” görüşünü savunması üzerine başlatılan ankete 28 bin 765 vatandaş katıldı. Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın taslak proje görsellerinin de paylaşıldığı oylamaya katılanların yüzde 69’unu oluşturan 19 bin 959 vatandaşın tercihi “Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum” yönünde oldu. Oylamaya katılan vatandaşların 8 bin 806’sı yani yüzde 31’i ise “100. Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini tercih ediyorum” dedi.

Katılımcıların yüzde 73’ü kadın

Tarihi sokakları ve evleriyle Ankara tarihine yolculuk yapılan Ulus için gerçekleştirilen ankette vatandaşların yüzde 73’ünü kadınlar, yüzde 27’sini ise erkekler oluşturdu. 20 bin 993 kadından 14 bin 298’i Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını isterken, 7 bin 772 erkeğin 5 bin 661’i de bu yönde oy kullandı. Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını isteyen kadınların oranı ise yüzde 68,1 oldu. Oylamaya katılan kadınların yüzde 31,9’luk kısmı ise 100. Yıl Çarşısı’nın korunarak işlevlendirilmesi gerektiğini savunurken, erkeklerde bu görüşü savunanların oranı yüzde 27,2 oldu.