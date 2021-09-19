Ülkü Ocakları tarafından başlatılan permakültür eğitimleri sona erdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından başlatılan Permakültür projesinde eğitim faaliyetlerinde sona gelindi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı tarafından duyurulan sürdürülebilir tarım-permakültür çalışmaları yapılan çevrim içi eğitimle tamamlandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Permakültür çalışmaları özellikle şehirlerde, değerlendirilebilir alanlarda tarımsal faaliyetlerin yürütülebilmesini sağlıyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İl ve ilçe Ocaklarımızda Permakültür projemizi başlatıyoruz. Sürdürülebilir Tarım, Tarım ve Hayvancılık, Yaşam koşullarının iyileştirilmesi Türk gençliğini, yakın zamanda duyurusunu yapacağımız Permakültür eğitimlerine katılmaya davet ediyorum” ifadeleriyle eğitimlere davet etmişti.

Permakültür, özellikle şehirlerde; balkon, teras ve bahçe gibi değerlendirilebilir alanlarda herkesin kendi sebze ve meyvesini yetiştirmesini sağlayan ve bunun da sürdürülebilir olmasını sağlayan bir tasarım modelidir. Permakültüre genel giriş, kompost gübre yapımı, tohum ve fide yetiştiriciliği, topraksız tarım ve balkon yetiştiriciliği konularının işlendiği çevrim içi dersler 3 saat süren derslere konu oldu. Yaklaşık birer saat süren ve 3 farklı hocayla 3 derste tamamlanan derslerin ilkini, permakültüre genel giriş konusuyla başlanan derslere kompost gübre yapımı, tohum ve fide yetiştiriciliği konusuyla devam edilirken son olarak topraksız tarım ve balkon yetiştiriciliği tamamlanan eğitimlere yüzlerce kişi katıldı. Çevrim içi eğitimler Tansel Aksel, Gülşah Çiftçi ve Kürşat Acar tarafından verildi. Zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılan eğitimlerin tamamına katılan kişilere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sertifika verilecek. Eğitimlerin başlamasından hemen önce katılımcılara sms ve mail ile ders saatleri hatırlatıldı.