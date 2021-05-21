Uğur Mumcu Parkı’nda açık hava keyfi

Salgın sürecinde Ankaralıların açık havada vakit geçirebildikleri yerlerden Uğur Mumcu Parkı, güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Salgın sürecinde kademeli normalleşme ile evlerinden çıkan ve açık havada vakit geçiren Ankaralılar, Uğur Mumcu Parkı’na akın ediyor. Parkın içerisinde yer alan biyolojik gölet, çiçek üretim seraları, çiçek satış noktası ve yürüyüş yolları ile merkezi bir noktada bulunan Uğur Mumcu Parkı, evlerinde bunalan Ankaralılara ilaç gibi geliyor. Çiçek üretim seralarında baharın gelişiyle birlikte mevsimlik çiçeklerin üretimine hız veren Çankaya Belediyesi, ürettiği çiçekleri seraların hemen yanı başında yer alan bitki satış noktasında makul bir fiyatla vatandaşlarla buluşturuyor. Çukurambar, Yüzüncüyıl ve çevre bölgelerde oturan vatandaşların uğrak yeri olan Uğur Mumcu Parkı, çevresindeki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğrencilere de hitap ediyor. Uğur Mumcu Parkı, spor yapmak ve yürümek isteyen vatandaşları da ağırlıyor.

Pandemi sürecinde ülke olarak zor günler geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz pandemi sürecinde gelirlerimiz düşmesine rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Halkın parasını yine halkın hizmetine sunmaktan dolayı da çok mutluyuz. Uğur Mumcu Parkı şu günlerde vatandaşlarımızın bir nebze olsun nefes alabilecekleri yerlerden oldu” ifadelerini kullandı.