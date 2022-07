TYAB Başkanı Güler: “Tohum yetiştiricisi prim ile desteklenmezse sertifikalı tohum üretimi azalır”

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler’den sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının azalmaması için iki kritik uyarı geldi. Tohum yetiştiricisinin maddi olarak desteklenmesini vurgulayan Güler, “Tohum yetiştiricisi prim ile desteklenmezse sertifikalı tohum üretimi azalır” dedi.

Her geçen yıl sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı artmakta. TYAB Başkanı Güler, TYAB’ın tarımın en stratejik unsuru olan tohumu üreten 60 bine yakın Türk çiftçisini temsil ettiğini belirterek, “Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı her geçen yıl artıyor. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere hepimiz bu artış ile övünüyoruz. Her platformda tohumculuk sektörünün başarısından söz ediliyor ama konu desteğe gelince tohum yetiştirici çiftçilerimiz ikinci planda kalıyor. Buna anlam vermek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Tohum yetiştiriciliğinin ürün yetiştiriciliğinden çok daha profesyonel bir iş olduğunu kaydeden TYAB Başkanı Güler, “Buğday yetiştirmekle, sertifikalı buğday tohumu yetiştirmek arasında büyük fark vardır. Tohumluk üretimi çok daha üst düzey bilgi, birikim ve dikkat isteyen bir iştir. Ayrıca maliyeti de daha yüksektir. Biz yıllardır üyelerimizin bu özelliklerinin dikkate alınmasını ve ek destek verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.