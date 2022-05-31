TVSEN’den resmi ilanın tüm medyaya verilmesi çağrısı

Türkiye Televizyon Yayıncıları İşverenleri Sendikası (TVSEN) Basın Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikle vasıfları tespit edilecek olan mevkutelerin yanı sıra internet haber sitelerine de resmi ilan yayınlama hakkı verilmesiyle ilgili, “Resmi ilan sadece mevkute ve internet sitelerine verilmesin, vasıfları zaten tespit edilmiş olan Türk medyasının diğer unsuru, televizyon ve radyolara da verilsin. Resmi İlan tüm medyaya verilsin” çağrısı yaptı.

TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Emin Güzbey, Osman Çiftci ve Mustafa Eren, Genel Başkan Danışmanı RTÜK eski Başkanvekili Esat Çıplak ile birlikte Ankara’da hükümet nezdinde bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Basın İlan Kurumu Başkanvekili Mücahit Küçükyılmaz başta olmak üzere Cumhur İttifakı paydaşlarına bir dizi ziyaret gerçekleştiren TVSEN yönetimi, Türkiye genelinde yayın yapan radyo ve televizyonlarla ilgili önerilerde bulundu.

Kaya, kanunda yapılması öngörülen değişiklikle mevkutelerin (gazete ve dergi) yanı sıra internet haber sitelerinin de resmi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığıyla almasının önünün açıldığını belirterek, “Bu medyamızın daha nitelikli hale gelmesi için önemli bir adım ancak eksik buluyoruz. Mevkute ve internet haber sitelerinin yanı sıra televizyon ve radyoların da Basın İlan Kurumu kapsamına alınması gerek. Kanunda yapılması öngörülen değişiklikle, ‘mevkute ve internet haber sitelerinin’ ifadesi yerine ‘mevkute ve medya hizmet sağlayıcılarının’ ifadesi kullanılması durumunda gazete, dergi ve internet haber sitelerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanalları da resmi ilanlardan faydalanabilir hale gelecek. Halihazırda zor mali şartlarda hizmet veren, 15 Temmuz hain darbe girişiminde susturulamayan ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen vefalı, her şartta devletinin ve milletinin yanında olmuş biz yerel televizyon kanallarının da, radyolarımızın da faydalanması, Basın İlan Kurumu kapsamına alınması, kamu spotlarından gelir elde etmesi hususunu etkili ve yetkili isimlere ilettik" dedi.

"Talebimizin karşılık bulmasını bekliyoruz"

Yaptıkları girişimlerden olumlu dönüş aldıklarını altını çizen Mehmet Okan Kaya, "Genel Başkan Danışmanımız RTÜK eski Başkanvekili Esat Çıplak’ın katkılarıyla hazırlanan teklifimizi son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım beye, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mustafa Elitaş beye, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekili Mücahit Küçükyılmaz beye sunduk ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Televizyon ve radyolarımız için müjde mahiyetindeki bu olumlu dönüşler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alt komisyonlar sürecinde talebimizin karşılık bulacağını, yasa değişikliğinin de “medya hizmet sağlayıcıları” denilerek televizyon ve radyoları da kapsayacak şekilde yapılacağını umuyoruz”ifadelerini yer verdi.