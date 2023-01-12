TVHB Oda Başkanları Ankara’da toplanıyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nde (TVHB), değişim ve çözüm arayışı çalışmaları doğrultusunda TVHB Oda Başkanları, sorunların tespiti ve çözümü için Ankara’da buluşuyor.

TVHB’de, Prof. Dr. Murat Arslan başkanlığındaki Meslekte Uyanış Platformu’nun göreve gelmesi ve yeni başlayan yönetimin çalışmaları doğrultusunda öncelikle mesleki ve hayvan sağlığı sorunlarının tespitine odaklandı. Bu çerçevede, Veteriner hekimlerin en önemli sorunları Oda başkanlarının katıldığı kapsamlı bir anket yardımı ile belirlendi. Meslek örgütü bilincini ve dayanışma kültürünü meslektaşları ile güçlendirmek için yola çıkan yeni yönetim Türkiye’deki 56 veteriner hekim odasını Ankara’da bir araya getiriyor. 14 ile 15 Ocak tarihlerinde uzun bir aradan sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek olan oda başkanları mesleki sorunların çözümü için çalışmalara başlayacaklar.

“Veteriner hekimler, mesleki sorunları başta olmak üzere, hayvan sağlığı gibi sorunlar için çözüm önerilerini sunacaklar”

Ankara’da buluşacak olan oda başkanlarının ilk durağı Anıtkabir olacak. İki gün boyunca Ankara’da mesleki sorunlarının çözümüne odaklanacak olan veteriner hekimler, mesleki sorunları başta olmak üzere, hayvan sağlığı, refahı, hayvancılık ekonomisi ve çevre gibi başlıklardan oluşan konularda çözüm önerilerini sunacaklar. Ortak akıl yolu ile insan ve hayvan refahı için etkili yollar arayacak olan veteriner hekimler, çalışmalarını bir sonuç raporu ile özetleyecekler. Bu toplantı sonrası bir yol haritası belirlenecek, atılacak adımlar basın ve kamuoyu ile paylaşılacak.