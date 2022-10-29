TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu’dan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayımladığı mesajda, 99. Yıl Dönümü dolayısıyla gururlu ve sevinçli olduklarını belirterek, “Cumhuriyet Türk Milleti’nin gönlünde, milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak yer almıştır. Cumhuriyet ile birlikte Türk Milleti kendi geleceğini belirlemiş, bağımsızlığını tüm dünyaya haykırarak, Türk’süz hesap yapan emperyalistlerin hesapları alt üst etmiştir. 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının mührü olarak tarihe altın harflerle nakşolmuş, cumhurun egemenliği devralması geçtiğimiz yüzyılın en mühim stratejik şahlanışı, en kayda değer tarihsel silkinişi olarak milli hafızalardaki yerini almıştır. Türkiye, geleceğine umutla bakmaktadır. Dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi olma yolunda yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir. 99 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin durumunu bir ve ortak görerek Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her vatan evladının görevi olmalıdır. Türk Veteriner Hekimleri bütün zamanlarda olduğu gibi bugün de Milletimize hizmet yolunda mesleklerini en iyi şekilde icra etmenin gayreti içinde olmaya devam edeceklerdir. Türk veteriner hekimlerinin varlığı, ülkesinin varlığı, mutluluğu ve yücelmesi içindir. Kuruluşunun 99’ncu yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesinin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.