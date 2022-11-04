Turnuvanın şampiyonu Kızılcahamam Belediyesi oldu

Kızılcahamam’da düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası Ödül Töreni yapıldı.

Kızılcahamam Kaymakamlık Kupası Kamu Kurumları Arası Futbol Turnuvası, Eliz Otel Halı Saha Tesisleri’nde yapılan final maçıyla sona erdi.

Futbol Turnuvası final maçını, Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, daire amirleri ve çok sayıda sporsever izledi.

Turnuva sonunda, şampiyonluğa ulaşan Kızılcahamam Belediyesi Futbol Takımı’na kupasını Kaymakamı Can Aksoy, turnuva ikincisi Eliz Otel takımına kupasını Belediye Başkanı Süleyman Acar, üçüncü olan Müftülük Futbol Takımı’na kupasını Eliz Otel Müdürü Mehmet Nuri Avşarer takdim ettiler.

Turnuvada; Bekçiler futbol takımı en iyi forma, Adliye futbol takımı en centilmen takım,Recep Kendircioğlu en centilmen oyuncu, Hüseyin Vergeç en iyi kaleci, Yaşar Yılmaz turnuva gol kralı, Saadettin Demirkoparan turnuvanın en değerli oyuncusu, ödüllerine layık görüldüler.