Türkiye’nin unutulmaz olaylarından birini beyazperdeye taşıyan ‘49’ filmi gösterime giriyor

Türkiye’nin yakın tarihinin unutulmaz olaylarından birini beyazperdeye taşıyan ‘49’ filmi yarın gösterime giriyor.

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, Türkiye’nin yakın tarihinin unutulmaz olaylarından birini beyazperdeye taşıyan ‘49’ filmi yarın gösterime giriyor. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ın başrolünde yer aldığı ‘49’, etkileyici görsel efektleri ve heyecan dolu öyküsü ile sinema sezonuna damga vurmayı hedefliyor.

‘49’un öyküsü

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul’da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.