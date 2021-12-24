Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu” Altındağ’da açıldı. Okulda çocuklara, çevre ve doğayı nasıl koruyacaklarının eğitimi verilecek.

Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu” Altındağ’da kuruldu. Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu”, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde açıldı. Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için çocuklara eğitimler verileceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumayı burada daha iyi öğrenecek.” dedi.

Sıfır atık merkezi Altındağ

Altındağ Belediyesi olarak çevre temizliği ve çevre koruma konularına çok önem verdiklerinin altını çizen Balcı “Altındağ ilçesinde; temizlik, çevre koruma, atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, israfın önlenmesi gibi konularda duyarlı ve titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Sıfır Atık Okulu ile de yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyo-kültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillerimizin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ödüllü proje

Sıfır Atık Okulu ve Sıfır Atık Simülasyon Merkezi’nin ödüllü bir proje olduğunu da aktaran Balcı “Fikir ve projemiz, geçtiğimiz yıl, yüzlerce fikir ve proje içerisinde öne çıkarak maddi destek almaya hak kazanmıştı. Biz de bize düşeni en iyi şekilde yaptık ve bu projeyi en iyi şekilde hayata geçirerek uygulamaya soktuk. Şimdiki hedefimiz ise sürdürülebilirliğini sağlamak ve hedefe ulaştırmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.