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Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ikincisi Pursaklar’dan

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye genelinde düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ikinci olan Eslem Emin’i makamında ağırladı.

ANKARA 22.06.2022, 11:31
Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ikincisi Pursaklar’dan

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye genelinde düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ikinci olan Eslem Emin’i makamında ağırladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eslem Emin ikinci oldu. Abdullah Faruk Öz’ün hafızlık dalında Pursaklar’a birincilik ödülünü getirmesi de ilçede büyük sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eslem Emin’i makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi. Pursaklar’a Türkiye ikinciliğini kazandırmasından dolayı Eslem Emin’i tebrik eden Başkan Çetin, ‘‘Türkiye genelinde düzenlenen Okullar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ikinci olan Eslem Emin ziyaretime geldi. Göğsümüzü kabartan Eslem Emin kardeşimize, ailesine ve ona emek veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Başarıları daim, yolu ve bahtı açık olsun’’ dedi.

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