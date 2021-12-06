Türk ve İranlı çocuklar oyunlarla kaynaştı

Türk ve İranlı çocuklar Ankara’daki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde buluştu. Çocuklar oyunlar oynayıp resim yaptıkları etkinlikte birbiriyle kaynaştı.

Keçiören Belediyesi ile İran Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Türk ve İranlı çocuklar Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) bünyesinde buluştu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe birçok çocuk ve aile katıldı. Çocuklar resim yaptı, kitap okudu, çeşitli oyunlar oynadı. Eğlenen çocuklar aynı zamanda İran kültürünü tanıdı, İran oyunları oynadı.

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade, kültürel açıdan çocukların en önemli ve etkili faaliyet olduğunu ifade ederek, “İranlı ve Türk çocukların kaynaşıp birbiriyle buluşması ve tanışması amacıyla Keçiören Belediyesi’ne başvuruda bulunduk. Şimdi bu programı gerçekleştirdik. Çocuklar küçükken birbiriyle tanışsın ve barış amaçlı, kardeşlik, dostluk amaçlı olarak kaynaşsınlar, tanışsınlar birbiriyle gerçekleri öğrensinler. İleriye yönelik barış ve dostluk içerisinde yaşasınlar” dedi.

Etkinliğe kızını getiren Züleyha Gülbaş ise çok sevindiklerini, etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi. Gülbaş, “Tam olarak haberimiz yoktu etkinlikten, burada öğrendik. Ama çok sevindik çocukların da haberi yoktu burada olduğundan. Çocukları bu yaşta böyle şeylere aşılamak çok güzel bir şey. İnşallah devam eder. Biz böyle bir etkinliğe ilk defa katıldık. Kaynaştırma gibi oldu gayet güzel. Çünkü okulda hoşlarına gitmeyen durumlar oluyordu sevmiyorlardı. Belki böyle daha ılımlı bakarlar” diye konuştu.