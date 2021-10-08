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Türk Müzikleri Mamaklıları mest etti

Mamak belediyesi Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin birbirinden güzel eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenen Kaşkar’dan Tuna’ya Türk Dünyası Müzikleri Mamaklıları mest etti.

ANKARA 08.10.2021, 16:16
Türk Müzikleri Mamaklıları mest etti

Mamak belediyesi Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin birbirinden güzel eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenen Kaşkar’dan Tuna’ya Türk Dünyası Müzikleri Mamaklıları mest etti.

Mamak belediyesi Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin birbirinden güzel eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenen Kaşkar’dan Tuna’ya Türk Dünyası Müzikleri Mamaklıları mest etti. Şef Cem Gürdal önderliğinde, Türk Dünyası Müzik Ve Halk Dansları Topluluğu dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Görsel ve işitsel sanatın en güzel örneklerinin sergilendiği konsere Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seda Ateş, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mamak’ın kültür ve sanatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Değerlerimizi korumak, tarih bilincimizi oluşturmak için bu gibi etkinlikleri daha sık vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

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