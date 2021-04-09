Türk Kent Konseyleri Birliği’nden ’Ankara Buluşması’

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin düzenlediği ‘Ankara Buluşması’ programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent konseylerinin kent yönetimindeki önemine dikkat çekerek, “Kent Konseyi’nin tavsiyesi, Ankara’nın tavsiyesi” dedi.

Başkan Mansur Yavaş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından düzenlenen ‘Ankara Buluşması’na katılarak, çeşitli illerden gelen kent konseyi başkanlarıyla bir araya geldi. Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan ile Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ankara’da hayata geçirdikleri katılımcı yönetim anlayışının önemine vurgu yapan ve Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği “Yerel Hizmetler ve Ombudsmanlık” konulu söyleşisini hatırlatan Yavaş, “Ombudsmanın bir yaptırımı yok. Sadece kamu idarelerine vatandaşın çektiği çileleri, sorunları ortadan kaldırmak için tavsiye kararı veriyor. Kent Konseyleri de aynı şeyi yapıyor” dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz’dan katılımcılık ilkesine vurgu

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada, kent yönetiminde katılımcılık ilkesiyle ortak aklın buluşması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kanunla oluşturulmuş kent konseylerinin katılımcılık ikliminin en geniş organize edildiği yer Ankara’dır. Bugün 600’e yakın bileşeni ve 2 binden fazla gönüllü çalışma grubu üyesiyle Türkiye’nin ilgisini çeken bir iklim oluştu. Bu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ortak akla açık olması ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ankara Kent Konseyi’ne itibar etmesiyle ilgili bir durumdu. Sayın başkan, Türkiye genelinden gelen kent konseyi başkanlarıyla Ankara’da ortak akla Büyükşehir Belediyesinin ne kadar itibar ettiğini ve katılımcılıkla alınan kararları paylaştı. Ankara’nın gastronomisinden Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yapılacak etkinliklere kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin ikametgahı olan bu kentin tüm organizasyonlarına Ankara’ya gelen kent konseyi başkanlarının katkı yapmasını talep ettik. Bu etkinlikler kapsamında da kent konseylerinin destek vereceği bir organizasyonun da başlangıcını yaptık.”

"Ankara’nın tanıtımı için söz"

Düzenlenen toplantının ardından AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Yürütme Kurulu üyeleri, “Ankara Buluşması”na katılan kent konseylerinin temsilcileri ile birlikte Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ni ziyaret etti. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Başkent’te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Kent Konseyleri olarak Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin organizasyonuyla aramızda deneyimlerimizi paylaştığımız toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıları İstanbul Kent Konseyi olarak çok önemsiyoruz. Bir kent konseyinin başarılı olduğu bir alanı diğer kent konseylerine anlatması ya da zayıf olduğunu hissettiği alanlarda diğer kent konseylerinden destek alması çok önemli. Birikimlerimizin üzerine katarak Ankara’dan ayrılacağız” diye konuştu.

AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise AKK olarak Türkiye’de kent konseylerinin yaygınlaşması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Bir araya gelme sebebimiz kent konseylerinin sorunlarını değerlendirmek ve ilgili mevzuatta yapılması gereken değişikler kapsamında görüş alışverişinde bulmak. Organizasyon kapsamında devletimizin çeşitli kademelerinde kent konseylerinin önemini aktarmak gibi bir misyonu da yerine getirdik. Aynı zamanda misafirlerimiz, Başkent Ankara’nın kültürel değerlerinin tanıtılması ve yaklaşan Sakarya Zaferi’nin 100. yılında farkındalık oluşturmak için de destek sözü verdiler” dedi.