Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Soma Maden Komisyonu Başkanı olarak görev yapmış Tülay Bekar’dan oluşan heyet, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi. Heyet, Soma Bilim Sanat Merkezi İlk ve Ortaokulu’nda okuyan 136 öğrenci ve 15 öğretmen ile görüştü.