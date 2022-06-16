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TÜRK-İŞ heyeti, Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi.

ANKARA 16.06.2022, 21:42
TÜRK-İŞ heyeti, Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Soma Maden Komisyonu Başkanı olarak görev yapmış Tülay Bekar’dan oluşan heyet, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde Soma’da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla bir araya geldi. Heyet, Soma Bilim Sanat Merkezi İlk ve Ortaokulu’nda okuyan 136 öğrenci ve 15 öğretmen ile görüştü.

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