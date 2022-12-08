Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: “Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşçi Tarafı Başkanlığını yürüten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, dün gerçekleştirilen asgari ücretle görüşmeleriyle ilgili "Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İşçi Grubunu Başkanlığını sürdüren Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa emekçiler sayesinde olmuştur”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kavlak, işçi ve işvereni bir elmanın yarısı olarak nitelendirdiklerini belirterek, “Eğer bugün Türkiye ihracat rakamlarında buralara ulaştıysa bunda emekçinin, çalışanın büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. Herkes yerini bilecek; eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir” şeklinde konuştu.

“Davaların 6-7 yıl sürmesinin önüne geçecek bir çalışmayı bitirdik, 2023’te Meclise gelecek”

Dün gerçekleştirilen görüşmede örgütlenmenin önündeki engeller hakkında görüşme olmadığını belirten Kavlak, “Daha önce bu salonda 4 akademisyen Türk-İş yönetiminden 3 arkadaşımız bir takım çalışmalar yaptı. Tahminimce 2023’te bu meclisin gündemine gelecektir. Özellikle bu işverenlerin tespite itiraz etmesi, davaların 6-7 yıl sürmesinin önüne geçecek bir çalışmayı bitirdik. 2023’te meclise gelecek” açıklamasında bulundu.

Üçüncü ya da dördüncü toplantıya kadar rakamın net olarak belli olmayacağını dile getiren Kavlak, “Bunların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından masaya getirilmesi ondan sonra görüşmelerin daha somut şekilde devam etmesi yönünde bizim talebimiz oldu. Onlar da taleplerimizi not aldılar. İkinci toplantıda bazı taleplerimizi 7-8 kalem veri istedik. Onlar geldikten sonra tekrar görüşmelere devam edeceğiz. En erken üçüncü hatta son toplantıya kadar rakam geleceğini düşünüyorum” dedi.

“Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız”

Asgari ücret görüşmelerinin 40 yıldır gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavlak, “Asgari ücret 40 yıldır toplanıyor. Türk-İş’in imza atmamanın dışında bir eylem yapma şansı yok. Çünkü asgari ücrette örgütlü değil. Ben eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız. Neden atmadığımızı çıkıp açıklayacağız. Daha ilerisinde yapacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.