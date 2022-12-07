Türk-İş Başkanı Atalay’dan ‘asgari ücret’ açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Komisyonumuz, asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak” dedi.

Türk-İş sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesinde sendika genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Atalay, bir televizyon programında verdiği açlık sınırı rakamının, asgari ücret için taban fiyat olduğunu dile getirdi.

“Bir bekâr çalışanın açlık yaşam maliyeti 7 bin 785 lira olduğunu ifade ettik”

Televizyon programında verilen rakamın bekâr çalışanın açlık yaşam maliyeti olduğunu dile getiren Atalay, “Geçen hafta ayın 1’inde bir canlı yayında genel sorunları problemleri konuşurken spiker asgari ücretle ilgili ‘Türk-İş’in durumu ne?’ ifadesinde bulundu. Biz de o akşam Türk-İş’in bir bekâr çalışanın açlık yaşam maliyetinin 7 bin 785 lira olduğunu ifade ettik. Ama kamuoyunda sanki ‘Türk-İş böyle bir rakam telaffuz ediyor’ gibi bir algı oluştu. Beş aydır bu ülkede bizim dışımızda herkes asgari ücreti konuşuyor. Biz asgari ücreti konuşmaya bugün başladık. Komisyon çalışmalara başlayacak, daha 50 gün var. Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili bu konuları konuşmamaya gayret sarf ettik” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil”

Asgari ücret tespit komisyonlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atalay, “Asgari Ücret Komisyonu, adil bir komisyon değil. Yüksek Hakem Kurulu, adil bir komisyon değil. Bunlar 12 Eylül’den kalan bize sıkıntılı, problemli konular. Komisyon 15 kişiden oluşuyor, burada biz 5 kişiyiz. Burada biz olsak da olmasak da işveren ve hükümet oturduğu zaman bugüne kadar 34 kere bunu uygulamışlar” diye konuştu.

“Komisyonumuz asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak”

Toplumun büyük bir bölümünü memnun etmeyecek bir rakamın altına imza atmayacaklarını vurgulayan Atalay, “Bugün komisyonumuz, asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsa toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Altını çizerek söylüyorum, komisyonun oturacağı rakam bir kişinin açlık bedeli olan 7 bin 785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi, bu bizim açlık sınırını kamuya açıkladık, sanki Türk-İş bunu istemiş gibi söylüyorlar” açıklamasında bulundu.

“Alım gücü bal gibi düştü”

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, “Dün siyasinin biri söylüyor, ‘alım günü düşmedi’. Ya o markete gitmiyor, ya o pazara gitmiyor, ya görmüyor. Alım gücü bal gibi düştü. Geçen sene bu vakitte 35 lira olan peynir şuan da 150 lira. Alım gücü başka nasıl düşsün. Enflasyon da artmasın asgari ücret de artmasın” şeklinde konuştu.