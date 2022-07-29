Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine tepki

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ‘en kolay’ iş bulunan 10 meslek hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Türkiye’de ’en kolay’ iş bulunan 10 meslek içinde öğretmenliğin yer aldığı şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Geylan, 500 binin üzerinde eğitim fakültesi mezununun atanmadığı ve her yıl ortalama 40 bin eğitim fakültesi mezununun bakiyeye eklendiği bir ortamda ‘öğretmenlik en kolay iş bulan mesleklerdendir’ demenin gerçekçi olmadığını belirtti. Geylan açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’de kolay iş bulunan meslekleri yüzdelerine göre açıklamış. Listenin 8’inci sırasında da öğretmenlik var. Mezunların altı ayda iş bulma oranı yüzde 55,6, bir yılda iş bulma oranı ise yüzde 11,4. Kamuda çalışma oranları yüzde 70 dolayında imiş. Aslında doğru soru şu olmalı: Eğitim fakültesi mezunlarının yüzde kaçı ilk altı ayda, ilk bir yılda ve sadece öğretmen olarak iş bulabilmektedir? Ailesinin tarlasında ya da babasının bakkal dükkanında çalışan, işçi-amele olarak ya da herhangi bir işyerinde ara eleman olarak iaşesini sağlayan ya da polislik başta olmak üzere mezuniyetiyle alakası olmayan kamu kurumlarını tercih etmek zorunda kalan öğretmenleri de kolay iş bulan ya da kamuda çalışan olarak mı değerlendiriyoruz? 500 binin üzerinde eğitim fakültesi mezununun atanmadığı ve her yıl ortalama 40 bin eğitim fakültesi mezununun bakiyeye eklendiği bir ortamda ‘Öğretmenlik en kolay iş bulan mesleklerdendir’ demek ne kadar gerçekçidir? Eğri oturalım, doğru konuşalım.”