Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Bakan Tekin’e tebrik

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin’e görevinde başarılar diledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin’e görevinde başarılar diledi. Geylan, Bakan Tekin için yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemiz ve eğitim hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı olmasını samimiyetle temenni ediyorum. Kurulduğu günden bu yana Türk Eğitim Sen’in ilkesel duruşu, ülkemiz için kim iyi bir şey yapıyorsa kim olduğuna bakmaksızın destek olmak, milletimizin hayrına olmayan her tasarruf karşısında da en kararlı şekilde hakkı dile getirmek olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının devasa sorunları yeni dönemde çözüm bekliyor. Fakat gözden kaçırılmamalıdır ki, bu sorunların başında yıllar içerisinde eğitimde çalışma barışının bozulmuş olması gelmektedir. Çok uzun yıllardır tahrip edilmiş olan çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için, tüm paydaşlarla hakkaniyet ilkesiyle iş birliği içerisinde birlikte çalışma iradesini görmek istiyoruz. Özellikle, MEB taşra teşkilatını, sendika ve STK görünümlü yapıların tahakkümüne mahkum bırakan yönetim anlayışı değişmediği müddetçe hiçbir kişi, proje ve programın başarılı olması ve eğitim çalışanlarının motivasyonunun sağlanması söz konusu olamayacaktır" ifadelerine yer verdi.