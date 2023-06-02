Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan akademisyen maaşları için çağrı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapması hususunda bir an önce tedbir almasıdır" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanvekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, yaptığı açıklamada üniversitelerin ülkenin motor gücü olduğunu dile getirerek, üniversitelerin her bakımdan güçlendirilmesinin gelecek için büyük önem taşıdığını ifade etti. Bunların başında akademisyenlerin ekonomik olarak desteklenmesinin geldiğini vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçektir ki lisans düzeyinde akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerimizin akademisyenliği tercih etmesi en doğru olandır. Ancak bu şekilde akademinin niteliğini yükseltebiliriz. Fakat akademisyenlerimizin ücret koşullarını iyileştirmediğimiz ve akademisyenlerimizi ekonomik açıdan dezavantajlı bir meslek grubu olarak mahkum ettiğimiz sürece üniversitelerimizin ve bilim hayatımızın geleceğini tehlikeye atmış oluyoruz. Bundan dolayı hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapması hususunda bir an önce tedbir almasıdır.”