Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan akademisyen maaşları için çağrı
TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN, AKADEMİSYENLERİN ŞARTLARININ DÜZELTİLMEDİĞİ SÜRECE ÜNİVERSİTELERİN VE BİLİM HAYATININ GELECEĞİNİN TEHLİKEYE ATILDIĞINI BELİRTEREK, "BUNDAN DOLAYI HÜKÜMETTEN BEKLENTİMİZ, AKADEMİK KADROMUZU GEÇİM DERDİNDEN KURTARACAK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME YAPMASI HUSUSUNDA BİR AN ÖNCE TEDBİR ALMASIDIR" DEDİ.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapması hususunda bir an önce tedbir almasıdır" dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanvekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, yaptığı açıklamada üniversitelerin ülkenin motor gücü olduğunu dile getirerek, üniversitelerin her bakımdan güçlendirilmesinin gelecek için büyük önem taşıdığını ifade etti. Bunların başında akademisyenlerin ekonomik olarak desteklenmesinin geldiğini vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:
"Şu bir gerçektir ki lisans düzeyinde akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerimizin akademisyenliği tercih etmesi en doğru olandır. Ancak bu şekilde akademinin niteliğini yükseltebiliriz. Fakat akademisyenlerimizin ücret koşullarını iyileştirmediğimiz ve akademisyenlerimizi ekonomik açıdan dezavantajlı bir meslek grubu olarak mahkum ettiğimiz sürece üniversitelerimizin ve bilim hayatımızın geleceğini tehlikeye atmış oluyoruz. Bundan dolayı hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapması hususunda bir an önce tedbir almasıdır.”