Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk milleti yekvücut olmayı başarıyor"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Türk milleti, bu tür acılarda siyasi ve sosyal görüşünü bir kenara bırakıp yekvücut olmayı başarıyor" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, Türk milletine başsağlığı; yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi. Türk milletinin seferberlik anlayışıyla afetzedelerin yarasına merhem olmak için her türlü gayreti ortaya koyduğunu dile getiren Geylan, millet olmanın tasada ve kıvançta bir olmak anlamına geldiğini belirterek, "Bir kez daha bu necip milletin mensubu olmaktan gurur duydum. Deprem felaketinin ardından 85 milyon vatandaşımız ‘bir’ oldu; seferberlik anlayışıyla afetzedelerin yarasına merhem olmak için her türlü gayreti ortaya koydu. İnsanımız bu tür acılarda sosyal görüşünü, mezhebini, meşrebini, dünyaya yönelik algısını bir kenara bırakıp yekvücut olmayı başarıyor" diye konuştu.

Depremin ardından Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu’nun toplanarak, bünyesinde Deprem Komisyonu oluşturulduğunu hatırlatan Geylan, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve genel merkez yöneticilerinin on ayrı ilde görevlendirildiğini, depremden etkilenen illerde inceleme yaptıklarını, bölgede Türkiye Kamu-Sen’in yardım faaliyetlerini koordine ettiklerini, tespit ve önerilerini de ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarını söyledi.

Geylan, yaraların sarılması adına yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"’Türkiye Tek Yürek Kampanyası’na Türkiye Kamu-Sen olarak 2 milyon 40 bin nakdi yardım yapıldı. 10 milyon liranın üzerinde ayni yardımın yanı sıra, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların yöneticilerinin maaşlarından da 2 milyon nakdi yardım gerçekleştirildi. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikalarımızın misafirhaneleri ile öğrenci misafirhanemiz depremzedelere tahsis edildi."

"Bu afet Türk milletini, birkaç savaşa denk bir tahribatla karşı karşıya bıraktı"

Deprem bölgesine ve depremzedelere yapılan yardımların süreklilik arz etmesi gerektiğini kaydeden Geylan, şöyle devam etti:

"Böylesi bir felaketten ayağa kalkmanın tek yolu devlet ve millet el ele vererek, başka her türlü meselemizi tali unsur olarak kabul etmek ve seferberlik anlayışıyla hareket etmektir. Bakınız; savaş halinde seferberlik ilan edilir. Bu afet; Türk milletini, can kayıpları, maddi ve mali külfet yönüyle birkaç savaşa denk bir tahribatla karşı karşıya bıraktı. Dolayısıyla nasıl savaşta seferberlik edasıyla devletimiz ve milletimiz pozisyon alıyorsa, bu yaşanan afet karşısında da ülkemiz tıpkı savaştaymış gibi seferberlik duygusuyla pozisyon almalıdır. Her türlü meselemiz, meşgalemiz ve gelecek kurgumuz artık tali bir unsurdur. Tüm vatandaşlarımızın, kişi, kurum ve kuruluşlarımızın sürece böyle yaklaşması lazım. Yardımlaşma refleksi bölgedeki güvenlik, barınma ve geçinme sorunu tamamen ortadan kaldırılana dek devam etmelidir."

Türkiye Kamu-Sen olarak hazırladıkları ’Deprem Raporu’nun detaylarını açıklayan Geylan, bu raporun Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilgili birimlere ulaştırıldığını bildirdi. Bölgenin ayağa kalkması için kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması gerektiğini söyleyen Geylan, öncelikle bölgedeki kamu binalarının durumunun belirlenmesi, hizmet veremeyecek durumdaki kamu binalarının yerine ivedilikle konteyner ve diğer imkânların temin edilmesi gerektiğini anlattı.

"Deprem bölgesinde personel sayısı artırılmalıdır"

Bölgedeki kamu çalışanlarının envanterinin çıkarılmasının, ardından da personel ihtiyacının belirlenmesinin, norm kadro ihtiyacının tespit edilmesinin ve buna bağlı olarak personel sayısının artırılmasının önemine dikkati çeken Geylan; depremde hayatını kaybeden kamu görevlisinin bir yakınının bölgede bulunan kamu kurumunda işe alınmasının Türkiye Kamu-Sen’in talepleri arasında olduğunu belirtti. Geylan, bu şekilde istihdam sağlanabileceği gibi, bölgeden göçün önlenebileceğini ve demografik yapının da korunabileceğini dile getirdi.

Geylan, teşvik için afet bölgesinde çalışan ya da bölgede çalışmayı talep eden kamu görevlilerine, çalıştıkları süre boyunca “Afet Tazminatı” adı altında ödeme yapılmasını da teklif ettiklerini kaydetti.

Depremzedelere ödenen 10 bin lira tutarındaki nakdi yardımın OHAL süresince düzenli şekilde yapılmasının da Türkiye Kamu-Sen’in önerileri arasında yer aldığını vurgulayan Geylan; bölgede çalışanların tayin, nakil, geçici görevlendirme gibi taleplerinde kolaylık sağlanmasını, bu hususta mülki amirlerin kamu çalışanlarının içinde bulunduğu durumun hassasiyetine uygun şekilde esnek çalışma modeline izin vermesini istedi.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi hususunda illerde çalışma komisyonu oluşturulmasını, bu komisyonlarda da sendika temsilcilerinin yer almasını ve personelle ilgili kararlarda sendikaların görüşünün alınmasını önerdiklerini bildiren Geylan, "Çünkü her daim sahadayız. Sahaya yansıyan eksiklikleri bizzat görüyoruz, talepleri biliyoruz. Bu şekilde ilgili kurumların alacağı tedbirlere sendikalarımızın olumlu katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen kamu görevlilerinin çocuklarına karşılıksız yükseköğrenim bursu verilmesi gerektiğini bildiren Geylan, "Şunu da belirtmek isterim ki; bazı depremzedelerimizin çocukları ikinci dönem harçlarını yatıramadıkları için ders kayıtlarını yaptıramadılar. Bu noktada hükümetin tedbir almasını talep ediyorum. İnsanlarımız can derdindeyken, çocuğunun üniversite harcının peşinde koşmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Geylan, bölgede çalışan kamu görevlilerinin ödüllendirilmesini de talep etti.