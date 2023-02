Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "Şartlar müsaade ettiği sürece eğitim-öğretim faaliyetine geçilmeli"

Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Şartlar müsaade ettiği sürece eğitim-öğretim faaliyetine geçilmeli" dedi.

Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından yazılı açıklamada bulundu. Başkan Geylan, tarifi olmayan acılar yaşandığını belirterek, "Milletimiz afetzedelere yardım için adeta bölgeye aktı. Bu, geleceğe dair ümitlerimizi perçinliyor. 85 milyon kenetlenmiş, olağanüstü bir çaba sarf ediyor. İnanıyorum ki Türk milleti devleti ile el ele vererek bu felaketin de üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Eğitim-öğretim faaliyetine geçilmeli"

Bir an önce okulların açılmasının önemli olduğunu kaydeden Geylan, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 71 ilde 20 Şubat’ta, afet bölgesinde ise bölgenin durumuna göre kademeli olarak 1 Mart’tan itibaren okulların açılacağını duyurdu. MEB, pandemi döneminde de benzeri bir metot izlemiş, vaka sayısına göre okul hatta ölçekli bir değerlendirme yapmıştı. Benzer bir yaklaşımı bu dönemde de görüyor ve doğru buluyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak şartlar müsaade ettiği sürece bir an önce eğitim-öğretim faaliyetine geçilmesinin gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Devlet, varlığını vatandaşa kamu hizmeti ile hissettirir"

Geylan, okulların sadece akademik eğitimin yapıldığı kurumlar olmadığını, aynı zamanda kriz, kaos ve afet dönemlerinde çocukların psikolojik tahribatlarının rehabilite edilmesine imkan sağlayan zeminler olduğuna dikkat çekti. Genel Başkan, depremden etkilenen çocukların okul ortamında akranları ile birlikte olacağı bir imkana kavuşacağını ifade etti.

Konteyner barınma imkanları sunulurken, öğretmenler başta olmak üzere kamu görevlilerine öncelik tanınması gerektiğini de bildiren Geylan, "Devlet, varlığını vatandaşa kamu hizmeti ile hissettirir. Dolayısıyla konteyner barınma imkanları sunulurken, öğretmenler başta olmak üzere kamu görevlilerine öncelik tanıyalım ki, bir an önce devletimizin kamu hizmeti sıhhatli şekilde bölgede sunulabilsin" ifadelerini kullandı.

"Gerekirse emekli öğretmenlerimiz de göreve çağrılmalıdır"

Afetin ortaya çıkardığı şartlarda yürütülecek eğitim süreci ve okullarla ilgili alınan tedbirler ve planlamalara dair olarak dört büyük sendikanın katılımı ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldıklarını belirten Geylan, bu toplantıda ilave öğretmen takviyesi önerisinde bulunduğunu kaydederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"10 ilde 3 milyon 865 bin öğrencimiz, 211 bin öğretmenimiz var. Bunun yanı sıra 311 bin 614 üniversite öğrencisi, 15 bin 249 akademisyen görev yapıyor. Deprem bölgesinde görev yapan bir kısım öğretmenimizi kaybettik, bir kısım öğretmenimiz de yakınlarını kaybetti ya da enkaz başında yakınlarını bekliyor. Dolayısıyla öğretmen ihtiyacı ortaya çıkıyor. Her zaman söylüyoruz, eğitimde eksikliklerin telafisi yıllara tekabül ediyor. Bu minvalde önerimiz; Şubat ayı öğretmen atama duyurusunun kontenjan sayısı artırılarak bir an önce yapılmasıdır. Gerekirse emekli öğretmenlerimiz de göreve çağrılmalıdır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizin nüfusuna kayıtlı olan, ancak ülkemizin değişik bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizden dileyenlerin bu illere nakillerinin yapılmasına imkan sağlanmalıdır."

"Okullarımız yardım toplama merkezi oldu"

Afetin olduğu ilk andan itibaren tüm eğitim çalışanlarının büyük emek verdiğini söyleyen Geylan, her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Geylan, "MEB’e bağlı AKUB (Arama Kurtarma Birimi) ekipleri yaklaşık 5 bin kişi ile görev yapıyor. Tüm Türkiye’de okullarımız yardım toplama merkezi oldu. Öğretmenlerimizden, hizmetlilerimizden, memurlarımızdan, okul yöneticilerimizden kısacası tüm eğitim çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Öte yandan meslek liselerimiz, Halk Eğitim Merkezlerimiz, Olgunlaşma Enstitümüz her gün on binlerce çadır, battaniye, uyku tulumu üretiyor. Eğitim çalışanları tarafından sadece dün 1 milyon 970 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 805 bin 894 ekmek, 151 bin 614 sıcak kumanya dağıtıldı. Eğitim çalışanları deprem bölgesinde canla başla yaraları sarmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Psikososyal Destek Merkezleri oluşturulduğunu da bildiren Geylan, "4 bin psikolojik danışman/rehber öğretmenimiz, 172 psikososyal destek merkezimiz de evlatlarımızın moral ve motivasyonu için seferber oldu" dedi.

"Üniversiteler yüz yüze eğitime açılmalıdır"

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının tedbir olarak afetzedelere verilmesini de değerlendiren Genel Başkan Geylan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Devlet aklı bir öncelik sıralaması yaparak, afetzedelerin barınması için 750 bin kapasiteli KYK yurtlarını vatandaşlarımızın hizmetine sundu ve depremzedelerin sıcak bir ortama kavuşmasını sağladı. Bu pansuman tedbir sayesinde on binlerce insanımız soğuk ve diğer olumsuz şartlardan bir nebze olsun korunmuş oldu. Şimdi sıra, başta konteyner şehirlerimizin kurulması olmak üzere ilave barınma tedbirlerinin hızla hayata geçirilerek üniversitelerimizin bir an önce yüz yüze eğitime geçirilmesidir."