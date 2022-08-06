Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “ÖSYM’de görev alanlar devlete sadakatli olmalıdır”

Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “ÖSYM gibi hassas kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın çok ciddiyetle yönetilmesi gerekir. Kamu yönetiminde sorumluluk alan her kişinin öne çıkan tek vasfı, sadece devlete sadakati olmalıdır” dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) iptali hakkında yazılı bir açıklama yaptı. KPSS’nin iptalini desteklediklerini dile getiren Geylan, sürecin hızlandırılarak mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu yayınevinin test kitapçığında sorulan, KPSS’de yer alan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz cevap verdiğinin tespit edilerek inceleme yapılması gerektiğini aktaran Geylan, “Çünkü bu olayda bir çalma olayı yoktur. Burada soru hazırlayanlar kimlerdir. Çok iyi araştırılması gerekir. ÖSYM, herhangi bir yayınevinden hizmet satın almadan soru hazırlayacak kapasiteye sahiptir. Türk akademisi geniş ve zengin bir kadroya sahiptir. Herhangi bir yayınevi, özel okul, kurs gibi kurumlarla ilişkisi olan hiç kimse, ÖSYM’ye soru hazırlama süreçlerine dahil edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Kamu yönetiminde sorumluluk alan her kişinin öne çıkan tek vasfı, devlete sadakat olmalıdır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, açıklamasına şöyle devam etti:

“ÖSYM en güvenilir kurumların başında gelirdi. Ama gelinen noktada güven tahrip edildi. Artık böyle şaibeler son bulmalıdır. ÖSYM gibi hassas kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın çok ciddiyetle yönetilmesi gerekir. Başkanından çalışanına kadar bütün personelin siyasal, sosyal, politik, sendikal aidiyetleri ön planda olmamalıdır. Kamu yönetiminde sorumluluk alan her kişinin öne çıkan tek vasfı, sadece devlete sadakati olmalıdır.”