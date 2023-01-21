Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu kanunun içini hep beraber dolduracağız"

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, “İçinde eksiklikler, aksaklıklar olsa da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış olması mesleğimiz adına olumlu bir adımdır“ dedi.

Türk Eğitim-Sen tarafından ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu neden ve nasıl olmalı’ temalı çalıştay düzendi. Ankara’da bir otelde düzenlenen çalıştayda öğretmenlerin atama ve değiştirmeleri, görevde yükselmelerde objektif ve adil bir sistemin inşası, ek ders ücretleri gibi konular ele alındı. Çalıştayda, Eğitim kademelerini temsil eden 81 ilden alanında uzman eğitimciler de komisyon çalışmalarında bulundu.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen’in Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun her alanında öğretmenlerin beklentilerini dile getirdiklerini, bu doğrultuda, raporlar hazırlayıp öneriler sunduklarını belirterek, “22 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 81 ilden gelen öğretmene vermiş olduğu öğretmenler günü yemeğinde ‘Çok yakın zamanda öğretmenlik meslek kanunu çıkarıyoruz’ ifadesini kullanması üzerine hemen bu pası aldık. 8 Aralık 2021 tarihinde Ankara ve 81 ilde eş zamanlı alanlara inerek teşkilatımız vasıtasıyla bir kez daha öğretmenlik meslek kanunu nasıl olmalı, içeriğinde olmalı, hangi hususlara dikkat edilmeli gibi konularda, duruşunuzu bir kez daha kamuoyuyla ile paylaştık. Nihayetinde 31 Aralık 2021 gecesi kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Ancak öğretmenlerimizin meslektaşlarımızın beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı” ifadelerini kullandı.

“İçinde eksiklikler olsa da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış olması olumlu bir adımdır”

Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinin nihayete ermediğini ve öğretmenlerin beklentisini karşılayacak zamana gelene kadar devam edeceğini belirten Geylan, "İçinde eksiklikler, aksaklıklar olsa da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış olması mesleğimiz ve meslektaşlarımız namına bir mevzidir, olumlu bir adımdır. Şimdi bu mevziden yürüyeceğiz, bu kanunun içini hep beraber dolduracağız" ifadelerini kullandı.

"Çalıştayımızın çok hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum”

Yaklaşık 2 hafta önce Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan bildiride ‘2023 yılında yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileşmeler yapılacağının açıklandığını belirten Geylan, bunun bir gayret göstergesi olduğunu vurgulayarak, “iki gün boyunca inşallah burada kıymetli hazirunun katkılarıyla öğretmenlik Meslek Kanunu kamil hale getirilmesi noktasında bir vizyon ortaya koyacağız, bir proje ortaya koyacağız. Başta Milli Eğitim Bakanlığı ve yasa koyucu olmak üzere ben bu çalıştayımızın çok hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.

"Öğretmenlik sadece bilme mesleği değildir"

Yönetici atama sisteminin Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla birlikte yasal hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Geylan, "Öğretmenlerin kariyeri belirlenirken esas alınması gereken kriterler deneyim, tecrübe ve hizmettir. Sınavla kariyer belirlenmesine karşıyız. Öğretmenlik sadece bilme mesleği değildir, oysa ki sınav sadece bilgi ölçer. Öğretmenlik bildiğini aktarma meselesidir" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldığı çalıştayın sonunda katılımcılara plaket verildi.