Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

Antalya’da düzenlenen Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

8-11 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede öğretmenlikte sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımının kaldırılması gerektiği belirtilerek, yaklaşık 500 bin öğretmenin atama beklediği kaydedildi. Bildirgede, "Bir yanda yıllık 90 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılırken, 20 bin atamayı asla yeterli bulmuyor, 2023 yılındaki atama sayısının en az ücretli öğretmen sayısı kadar olmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bildirgede Eğitim ve Öğretim Hazırlık Ödeneği’nin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi gerektiği bildirilerek, “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği bir maaş tutarında ve ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Bu ödeneği 1 milyonu aşkın öğretmene ödeyebilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi, geri kalan yaklaşık yüz bin çalışana da verebilecek güçtedir” denildi.

15 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya geçecek ek gösterge konusunda da, “Başta idareci konumunda olan şefler olmak üzere 1. derecedeki bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmelidir. Diğer kamu görevlilerine başta tazminat yansıtma oranları yükseltilmesi olmak üzere oluşacak mağduriyetleri ortadan kaldıracak düzenlemeler hayata geçirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Tüm öğretmenlerin özür grubu tayinlerinde yaşanan kontenjan kısıtlamalarının kaldırılması ve yer değişikliği taleplerinin karşılanması istenen bildirgede, özür grubu yer değiştirmelerinde il emri ve ilçe emri uygulamasının yönetmelik hükmü çerçevesine alınması istendi. Bildirgede öğretmenlerin nöbet görevinin haftada birden fazla olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, birden fazla nöbet tutulması durumunda her bir nöbet için 6 saatlik ücret ödenmesi istendi. Ayrıca branş öğretmenleri ile sınıf ve diğer meslek dersi öğretmenlerinin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatlerinin de Türk Eğitim-Sen’in teklifi ve 19. Milli Eğitim Şurası tavsiye kararı doğrultusunda 15 saat olarak eşitlenmesi talep edildi. Bildirgede bankalarla yapılan maaş promosyonu sözleşmelerinin günün şartlarına göre uygun hale getirilmesi için yeni bir düzenleme yapılması da istendi.

Tüm kamu personeline dini bayramlar öncesi bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Eğitim çalışanlarından ulaşım imkanı güç ve masraflı olan yerlerde görev yapan eğitim çalışanlarına ya lojman imkanı sağlanmalı ya da servis veya maddi olarak ulaşım desteği verilmelidir” denildi.

Sonuç bildirgesinde, eğitim çalışanlarına ödenen tüm ek ödemelerin emekli maaşı hesabına dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı.