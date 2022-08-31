Türk Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Çömez, “Maaş promosyonları güncellensin” dedi.

Türk Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şubenin öncülüğünde Ulus Atatürk Heykeli önünde basın toplantısı düzenlenerek Banka promosyonları konusunda talep ve öneriler dile getirildi. Toplantıya TEZKOOP İŞ ODTÜ temsilciliği, Türk Eğitim-Sen ODTÜ temsilciliği, Eğitim-Sen ODTÜ temsilciliği, Üni-Per-Sen ODTÜ temsilciliği, EĞİTİM İŞ ODTÜ temsilciliği ve Eğitim Hak-Sen ODDTÜ temsilciliği de katıldı.

“Banka ve maaş promosyonları güncellensin”

ODTÜ’nün çalışanları olarak kurmuş oldukları Sendikalar Birliği oluşumu ile banka promosyonları konusunda talep ve önerilerinizi dile getirmek üzere toplandıklarını dile getiren İbrahim Çömez, “Pek çok platformda dile getirmiş olduğumuz ’Banka Maaş Promosyonları Güncellensin’ sloganı ile gerek kamu gerekse özel sektör çalışanları ve emeklilerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde güçlü bir ses oluşturduk” diye konuştu.

“2022 öncesi promosyon sözleşmesi yapılan emekçiler, ciddi hak kaybına maruz kalmıştır, kalmaktadır.”

Pandemi döneminde, emekçilerin görüş ve önerileri dikkate alınmadığını, kurum yöneticileri ile bankalar arasında ikili görüşme ve anlaşmalar ile gerçekleştirildiğini söyleyen Çömez, “İhaleler ile bir çok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası bir ek gelir geçmişti. Ancak maaş zamları ve enflasyon farkları ile artan nakit akışına bağlı olarak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 41 bin TL’ye kadar çıkmıştır. Bu nedenle 2022 yılı öncesi promosyon sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler, ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kalmıştır, kalmaktadır” şeklinde konuştu.

“Talebimiz gayet net; promosyon tutarlarının güncellenmesi acilen yapılmalıdır”

Kamu Bankalarının bile Emekli Maaş Promosyonlarını 10 katına kadar artırmaya hazırlandığını, Kamu çalışanları olarak promosyon miktarlarının güncellenmesi kararının kurum yöneticilerinin insafına bırakılamayacak kadar elzem bir karar olduğunu dile getiren İbrahim Çömez, “Talebimiz gayet net olup gerek ODTÜ gerekse diğer kurumlarda promosyon tutarlarının günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesi yönünde gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Bu haklı taleplerimiz karşısında Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birisi olan ODTÜ yöneticilerini ve Türkiye’nin varlıklı bankalarından İş Bankasını gerekli ciddiyet ve hassasiyeti göstermeye, tüm sendikaları ve kurum çalışanlarını ise ’banka maaş promosyonları güncellensin’ sloganları ile alanlarda tek ses olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kullandıkları banka kartlarını kırarak protestolarını sürdüren grup daha sonra olaysız dağıldı.