TÜİK’e enflasyon oranı protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, kurumu protesto etti. Protesto sırasında eylemciler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

KESK üyesi bir grup kamu çalışanı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK binası yakınlarındaki Özveren Parkı’nda bir araya geldi. TÜİK önüne yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli oturma eylemi yapan sendika üyeleri, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Eyleme CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı.