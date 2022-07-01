banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu

TÜİK’e enflasyon oranı protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, kurumu protesto etti. Protesto sırasında eylemciler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

ANKARA 01.07.2022, 14:55
TÜİK’e enflasyon oranı protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, kurumu protesto etti. Protesto sırasında eylemciler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

KESK üyesi bir grup kamu çalışanı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK binası yakınlarındaki Özveren Parkı’nda bir araya geldi. TÜİK önüne yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli oturma eylemi yapan sendika üyeleri, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Eyleme CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık