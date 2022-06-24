Aydın’da 1980 yılında kurulan Tuğba Kuruyemiş, 100. şubesini Ankara Kızılay’da hizmete açtı. Açılışa özel indirimler dolayısıyla mağazada uzun kuyruklar oluşurken, firma 100. şubenin açılış coşkusunu ülke genelindeki tüm mağazalarda üstün lezzet ödüllü ürünlerinde indirim yaparak müşterileri ile kutladı.

Aydın’da bir aile işletmesi olarak yaklaşık 40 yıl önce hizmete başlayan Tuğba Tuğba Kuruyemiş, her geçen gün büyüyerek bugün 100. şubesini açtı. Ankara Kızılay’da Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen mağaza açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve işletme yöneticilerinin de katıldığı programda mağazanın açılış kurdelesi Bölge Direktörü Hasan Hüseyin Yörük tarafından kesildi. Açılışta konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tonkul, pandemi sürecinde başlattıkları istihdamı arttırma çabalarının devam ettiğini ve bugün 100. mağazayı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yaklaşık 40 yıl önce bir elin parmak sayısını geçmeyecek kişi ile yola çıkan Tuğba Kuruyemiş, bugün yaklaşık bin 200 kişilik geniş bir aile oldu. 2021 yılında Aydın il genelindeki firmalar arasında en çok prim ödeyen, en çok kadın sigortalı çalıştıran ve en çok engelli sigortalı istihdam eden işletme olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Firma olarak üretim yapıp istihdam sağlamanın yanında geleneksel Türk lezzetlerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize en kaliteli haliyle ulaştırmayı görev addediyoruz” diyerek, mağazalarında yaklaşık 700 çeşit ürün ile hizmet verdiklerini kaydetti.