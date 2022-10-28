TŞOF Başkanı Apaydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin üstündeki kara bulutları kaldırarak Cumhuriyeti ilan etmiş ve Türk halkına çağdaş, özgür ve hür bir ülke bırakmıştır. Cumhuriyet Türk tarihinin en büyük kazanımlarından biridir. Türk halkı; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bağımsızlık uğruna mücadele ederek Cumhuriyeti kazanmıştır. Cumhuriyetle birlikte daha çağdaş ve modern bir yapıya bürünen ülkemiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Türk milleti için en iyi yönetim biçimi olan Cumhuriyet, Cumhuriyet aynı zamanda bir yaşayış biçimidir. Zaferin, demokrasinin ve özgürlüğün diğer adıdır” ifadelerini kullandı.

“Bağımsızlığımızın teminatı cumhuriyetimiz payidar kalacaktır”

Türk Milletine düşen en büyük görevin, Cumhuriyeti koruyup daha da ileriye götürmek olduğunu belirten Apaydın, “Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Gazi Mustafa Kemal "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözüyle de bunu temenni etmiş, Türk halkının bunu yapacağına inanmıştır. Cumhuriyetle birlikte bilim, ilim artacak özgür düşünen, ülkenin menfaati uğruna fikirler üreten yeni genç nesiller ortaya çıkacaktır. Her anlamda bağımsızlığımızın teminatı olan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu vesile ile tüm şoför camiası adına Cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.