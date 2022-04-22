TŞOF Başkanı Apaydın: “Ulusal egemenlik çocukları korumakla başlar”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı (TŞOF) Fevzi Apaydın, “Ulusal egemenlik çocukları korumakla başlar” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Ulusal egemenlik bir milletin akıbeti için önemlidir. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olan yarınlarımıza yapılan en güzel yatırım iyi bir birey olarak yetişen çocuklarımızdır. Çocuklarımızı korumalı, eğitmeli ve yarınlara hazırlamalıyız. Ulu önder Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımızla kutluyor, aydınlık bir gelecek diliyorum” dedi.

“Çocuk yurdun temeli ülkenin geleceğidir”

Dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram özelliği taşıyan 23 Nisan’ın önemine dikkat çeken Apaydın, “Ulusal egemenlik bir milletin onuru, şerefi ve namusudur. Devletimiz ve milletimizin başında milli egemenlikten başka hiçbir güç yoktur. Atalarımızdan bize miras kalan kültürü geleceğe taşımalıyız. Bunu ileriki kuşaklara taşıyacak olan çocuklarımızdır. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olan çocuklarımızı iyi eğitmeli, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bireyler oluşturmalıyız. Bugünkü çocuklarımızın doğru görüşü ve yorulmak nedir bilmeden çalışma azmi ile ülkemiz ilelebet var olacaktır. Karanlıktan aydınlığa çıktığımız 23 Nisan 1920 yılından bu yana kutlamakta olduğumuz 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir gururla kutluyorum" ifadelerini kullandı.