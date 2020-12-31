TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı’dan yeni yıl mesajı

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, 2021 yılının tesis yönetim sektörünün yılı olacağını söyledi.

Yayımladığı yeni yıl mesajında, insanlık tarihinin en zorlu zamanlarından birinin yaşandığını belirten TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, “Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisiyle anılacak 2020 yılını geride bırakıyoruz. Çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz, pek çoğumuzun en yakınlarına kadar uzanan bu hastalık sürecini en kısa sürede atlatmak için hem dua ediyor hem de milletçe çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı’nın yayınladığı mesajın tamamı şu şekilde:

“Tüm dünyayı sosyo-ekonomik olarak daraltan Korona salgınıyla mücadele ederken ülkemizin verdiği ekonomik savaşın da bilinciyle ön saflarda yer alabilmek için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Ekonomiye sağlanacak en büyük katkının çalışmaktan ve üretmekten geçtiği bilinciyle sektörümüzün gelişmesi adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. TRKTYD olarak bu daralma sürecinde başta üyelerimiz ve tüm sektör ilgilerinin inancı ve desteği ile üç büyük il ve sonrasında Anadolu bölge turneleri ile sektörün sorunlarını resmi yetkili makamlara iletmek, mevzuatta güncellemeler yapmak ve sektör şirketlerinin resmiyet kazanarak ticari kazançlar ve ekonomik katkılar sağlama ve edinmesine yönelik çalıştaylarımızdan ilkini beklenenin üstünde katılım ve ilgi ile Ankara’da gerçekleştirdik. 2019 yılında büyük bir azim ve kararlılıkla çıktığımız yolda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu olarak pandemiye rağmen hedeflerimizden biri olan çalıştayımızı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üyelerinin Üstün Teveccühleri ile Entegre Tesis Yönetim Sektörünün Marka isimlerinin yer aldığı yeni ve güçlü Yönetim Kurulumuz çıtayı daha yukarıya çıkarmak, sektörün pasta payını büyütmek için göreve başladı. Bu uğurda hiçbir boşluk bırakmamak amacı ile devam eden çalıştay sürecimizin ikincisi ve en büyüğü için Haliç Kongre Merkezinde 2021 Mayıs ayında gerçekleştirmek için çalışmalarını tamamladı. Sektör ilgilileri ve şirketlerinin yüksek katılımıyla gerçekleşecek bu çalıştay 2021’i sektörümüzün yılı yapacaktır. Bu müjde ile 2021 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını ve tam bir kucaklama ile mutlu yıllar diliyorum.”